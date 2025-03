Φονικός σεισμός στη Μιανμάρ: H Ινδία έστειλε αεροσκάφος με ανθρωπιστική βοήθεια - Real.gr

Ο Ινδός υπουργός Εξωτερικών Σουμπραχμανιάμ Τζαϊσανκάρ ανακοίνωσε σήμερα ότι ένα μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 απογειώθηκε με προορισμό τη Μιανμάρ μεταφέροντας κιτ υγιεινής, κουβέρτες, τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης.

Η Ινδία έστειλε αεροσκάφος με ανθρωπιστική βοήθεια στη Μιανμάρ, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της, την επομένη του ισχυρού σεισμού που έπληξε μια χώρα ήδη ρημαγμένη από εμφύλιο πόλεμο.

Ο επικεφαλής της χούντας στη Μιανμάρ Μιν Αούνγκ Χλάινγκ είχε απευθύνει χθες, Παρασκευή, έκκληση για διεθνή βοήθεια, προσκαλώντας “κάθε χώρα, κάθε οργανισμό” να έρθει και να προσφέρει βοήθειά στη Μιανμάρ, όπου ο σεισμός έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 694 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 1.670, σύμφωνα με τελευταίο απολογισμό.

Το γεγονός ότι η στρατιωτική εξουσία, απομονωμένη μετά το πραξικόπημα του Φεβρουαρίου 2021, κάλεσε σε βοήθεια από το εξωτερικό προκαλεί φόβους για μεγάλης κλίμακας καταστροφή.

#OperationBrahma gets underway.

First tranche of humanitarian aid from India has reached the Yangon Airport in Myanmar.

🇮🇳 🇲🇲 pic.twitter.com/OmiJLnYTwS

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) March 29, 2025