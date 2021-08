Φονικός σεισμός στην Αϊτή: Εικόνες βιβλικής καταστροφής - Πάνω από 300 οι νεκροί - Έκκληση για ανθρωπιστική βοήθεια

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters

Εκκλησίες, καταστήματα, σχολεία, νοσοκομεία, σπίτια: δεκάδες κτίρια υπέστησαν ζημιές ή κατέρρευσαν εντελώς κατά τη διάρκεια της πολύ ισχυρής δόνησης, παγιδεύοντας όσους βρίσκονταν στο εσωτερικό κάτω από τόνους μπετόν.

Συχνά χωρίς πολλά μέσα, κάτοικοι κατέβαλαν χθες αγωνιώδεις προσπάθειες για να βγάλουν θύματα, πολλά τραυματισμένα, από τα συντρίμμια κτιρίων, προσπάθειες που χαιρέτισαν η αϊτινή υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας.

A powerful 7.2 magnitude earthquake hit Haiti on Saturday causing mass panic and damage across the country. Social media images appear to show collapsed buildings and rubble. pic.twitter.com/9CaO4qD7V0