Φονικός σεισμός στην Κίνα: Δύο νεκροί στην επαρχία Σιτσουάν

#Earthquake of magnitude 6 hits #China 's Sichuan Province, emergency response activated. @USGS says that "significant damage is likely". pic.twitter.com/hLgmY5DIRu

Και οι δύο φορείς εντόπισαν το επίκεντρο του σεισμού σε μικρό εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, περίπου 120 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της μεγαλούπολης Τσονγκτσίνγκ, της οποίας η μητροπολιτική περιοχή έχει πληθυσμό περίπου 30 εκατομμύρια ανθρώπους.

«Είναι πιθανό να υπάρχουν σημαντικές ζημιές και η καταστροφή είναι πιθανώς εκτεταμένη», ανέφερε το USGS σε αρχική του εκτίμηση.

A 6.0-magnitude #earthquake jolted Luxian county, Luzhou city of SW China's #Sichuan Province at 4:33 am on Thursday (Beijing Time), leaving 2 dead and 3 injured.

Level 1 emergency rescue is being carried out~ pic.twitter.com/rnsMVTf9Ee