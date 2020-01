Φονικός σεισμός στην Τουρκία: 20 νεκροί, πάνω από 1000 τραυματίες και δεκάδες εγκλωβισμένοι στα ερείπια κτιρίων

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ περισσότεροι από 1000 τραυματίστηκαν, από τη σεισμική δόνηση 6,8 βαθμών που έπληξε την Παρασκευή την ανατολική Τουρκία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Anadolu

Η τουρική Αρχή διαχείρισης καταστροφών και εκτάκτων καταστάσεων (AFAD) τόνισε πως 1015 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 433 στην επαρχία Ελαζίγ και 222 στην γειτονική επαρχία Μαλάτεια.

«Περίπου 30 άνθρωποι βρίσκονται κάτω από χαλάσματα στο Ελαζίγ», δήλωσε ο υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτσά, τονίζοντας οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, ενώ εξέφρασε φόβους ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να αυξηθεί.

Ο υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού ανέφερε πως οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία και μονάδες που άνοιξαν για όσους επλήγησαν από το σεισμό.

Πέντε κτίρια στην πόλη Σιβρίς και 25 στην πόλη Ντογκανιόλ της επαρχίας Μαλάτεια καταστράφηκαν, γνωστοποίησε ο υπουργός Περιβάλλοντος Μουράτ Κουρούμ.

Η AFAD ανέφερε ότι σημειώθηκαν 118 μετασεισμοί μεγέθους από 2,7 έως 5,4 βαθμών. Εκατοντάδες σκηνές, κρεβάτια και χιλιάδες κουβέρτες έχουν σταλεί στις πληγείσες πόλεις.

Ο υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ δήλωσε πως ο στρατός είναι έτοιμος να συνδράμει αν κριθεί απαραίτητο.