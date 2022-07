Φονικός σεισμός στο Ιράν: Τουλάχιστον 5 νεκροί, πάνω από 10 μετασεισμοί - Βίντεο

«Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας του σεισμού (...) και μέχρι στιγμής 12 έχουν εισαχθεί σε νοσοκομεία», δήλωσε στην ιρανική κρατική τηλεόραση ο Μερντάντ Χασανζαντέ, ο επικεφαλής της υπηρεσίας αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων στην επαρχία Χουρμουζγκάν, που βρέχεται από τον Κόλπο. «Οι σωστικές προσπάθειες ολοκληρώθηκαν και τώρα διανέμουμε σκηνές για να στεγαστούν προσωρινά» οι σεισμοπαθείς, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, καταγράφηκαν δύο σεισμοί 6,1 και 6,3 βαθμών μετά τον πρώτο, μεγέθους 6,1 βαθμών, που ισοπέδωσε το χωριό Σάγιεχ Χος, κοντά στις ιρανικές ακτές στον Κόλπο.

Νωρίτερα, το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) εκτίμησε ότι ο αρχικός σεισμός ήταν 6,0 βαθμών και ότι σημειώθηκε σε μικρό εστιακό βάθος, μόλις 10 χιλιομέτρων. Από την πλευρά του, το αμερικανικό σεισμολογικό ινστιτούτο (USGS) έκανε λόγο για σεισμό 6,2 βαθμών με επίκεντρο περιοχή περίπου 100 χλμ. νοτιοδυτικά του λιμανιού Μπαντάρ Αμπάς.

