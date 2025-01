Φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα έφτασαν στο συνοριακό πέρασμα Κερέμ Σαλόμ

Μία συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς τέθηκε σε εφαρμογή σήμερα το πρωί, μετά από τρίωρη καθυστέρηση, λειτουργώντας σαν ειρηνευτική ανάπαυλα στον 15μηνο πόλεμο που έχει συνταράξει τη Μέση Ανατολή.

BREAKING NEWS??

????Israel announces ceasefire in Gaza Strip.

????????The ceasefire agreed between Israel and Hamas will take effect at 11:15am local time 9:15 GMT on Sunday.

Aid trucks will soon be entering the Gaza Strip through Kerem Shalom.#GazaCeasefire#Gazapic.twitter.com/7D8t8kX42i