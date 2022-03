Φορτηγό έπεσε στην είσοδο της ρωσικής πρεσβείας στο Δουβλίνο – ΒΙΝΤΕΟ

Ένας άνδρας συνελήφθη.

Βίντεο δείχνει το φορτηγό με ένα μεγάλο ρυμουλκούμενο να πέφτει με όπισθεν πάνω στην πύλη και να την ανοίγει, καθώς ένας μικρός αριθμός διαδηλωτών βρίσκεται στο σημείο.

A large truck has crashed through the gates of the Russian embassy in south Dublin. One man has been arrested. pic.twitter.com/35yLDfGhEd