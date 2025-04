Συναγερμός στη Μόσχα: Φωτιά και εκρήξεις σε εμπορικό κέντρο - BINTEO - Real.gr

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η έκρηξη σημειώθηκε σε αυτοκίνητο, μέσα σε υπόγειο πάρκινγκ, σε εμπορικό κέντρο στη Μόσχα.

Πυρκαγιά ξέσπασε σε χώρο στάθμευσης σε εμπορικό κέντρο στη Μόσχα μετά από έκρηξη αυτοκινήτου, μετέδωσε την Τετάρτη το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Three explosions followed by a large fire in #Moscow… Emergency service are in route. Looks like a parking garage.#OSINT pic.twitter.com/yp64QHhDeO

