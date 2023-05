Φωτιά σε ξενοδοχείο στη Νέα Ζηλανδία: Τουλάχιστον 6 νεκροί - Αναφορές για αγνοούμενους - ΒΙΝΤΕΟ

Η πυροσβεστική έκανε λόγο για 52 διασωθέντες, ορισμένοι από τους οποίους είχαν καταφύγει στην οροφή του ξενοδοχείου.

«Υπάρχουν άνθρωποι που δεν γνωρίζουμε ακόμη τι απέγιναν, αλλά ο αριθμός τους, όπως και ο αριθμός των θανάτων, δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί αυτή τη στιγμή», ανέφερε η πυροσβεστική της χώρας της Ωκεανίας.

BREAKING: At least six people dead in hostel fire in New Zealand.

