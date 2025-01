Φωτιά στο Λος Άντζελες: 69χρονος Έλληνας έσωσε το σπίτι του από τις φλόγες – «Ο Θεός με βοήθησε»

Στην αρχή, ο 69χρονος ακολούθησε τις εντολές εκκένωσης και εγκατέλειψε την οικία του. Ωστόσο, η εικόνα των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών στις ειδήσεις τον ώθησε να επιστρέψει. «Έφυγα από το σπίτι μου, αλλά βλέποντας στις ειδήσεις την κατάσταση, κατάλαβα ότι οι πυρκαγιές δεν ήταν υπό έλεγχο. Έτσι, αποφάσισα να γυρίσω πίσω. Καθ’ οδόν, διαπίστωσα ότι κανείς άλλος δεν είχε μείνει», δήλωσε.

Όταν οι φλόγες πλησίασαν απειλητικά, ο Μάκης χρησιμοποίησε το λάστιχο της αυλής και νερό από την πισίνα του γείτονα για να περιορίσει τις φλόγες. Με έξι ώρες αδιάκοπης προσπάθειας, κατάφερε να αποτρέψει την καταστροφή.

«Ήξερα μέσα μου ότι μπορούσα να το κάνω. Δεν θα ρίσκαρα τη ζωή μου για υλικά αγαθά, αλλά θα το μετάνιωνα αν δεν προσπαθούσα», τόνισε.

Makas Dasigenis, a 69-year-old Altadena resident, realized his house was at risk as the Eaton fire raged out of control and returned to fight the flames https://t.co/8vdadckiHrpic.twitter.com/TZOKfIrWn0