«Φωτιές» άναψαν οι προτάσεις του Ελον Μασκ για την Ουκρανία - Η οργισμένη αντίδραση Ζελένσκι

Ο Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, πρότεινε τη διεξαγωγή δημοψηφισμάτων στις τέσσερες ουκρανικές περιφέρειες - την προσάρτηση των οποίων ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα η Ρωσία - με την προϋπόθεση παρατηρητές του ΟΗΕ να επιβλέψουν την διαδικασία. Τα δημοψηφίσματα που πραγματοποιήθηκαν σε Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα καταδικάστηκαν από το Κίεβο και τη Δύση ως «παράνομα» και «εξαναγκαστικά».

«Η Ρωσία αποχωρεί αν αυτή είναι η βούληση του λαού», έγραψε ο Μασκ.

Ukraine-Russia Peace:

- Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.

- Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).

- Water supply to Crimea assured.

- Ukraine remains neutral.