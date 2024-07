Φουάντ Σουκρ: Ο επικηρυγμένος διοικητής της Χεζμπολάχ που το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι σκότωσε

Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, ο Φουάντ Σουκρ ήταν ανώτερος στρατιωτικός διοικητής των δυνάμεων της οργάνωσης στον νότιο Λίβανο που έπαιξε βασικό ρόλο στις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Χεζμπολάχ στη Συρία αλλά και στην επίθεση στη Βηρυτό, το 1983, κατά την οποία σκοτώθηκαν 241 Αμερικανοί στρατιωτικοί και τραυματίστηκαν άλλοι 128.

Συνεργάτης του ήταν ο Ιμάντ Μουγνίγε, ο οποίος δολοφονήθηκε το 2008 στη Δαμασκό, κατά τα φαινόμενα από το Ισραήλ.

Η Ουάσινγκτον είχε ανακοινώσει το 2017 ότι προσφέρει αμοιβές ως αντάλλαγμα για χρήσιμες πληροφορίες για τον εντοπισμό δύο ηγετών της Χεζμπολάχ, ένας εκ των οποίων ήταν ο Φουάντ Σουκρ.

BREAKING: The IDF has eliminated Hezbollah's #2 Fuad Shaker. He was a military advisor to Hassan Nasrallah and was responsible for the rocket launch that killed 12 Israeli Druze hildren.

Shukr was also wanted by the US for his role in the 1989 bombing of the Marine Corps… pic.twitter.com/PmN4UEFXjx