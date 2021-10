«Φούσκωσε» το ποτάμι της λάβας στο νησί Λα Πάλμα

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Έπρεπε να δώσουμε εντολή για ορισμένα lockdowns λόγω της ποιότητας του αέρα, διότι δεν σχεδιάζουμε να απομακρύνουμε άλλο κόσμο», ανέφερε σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό TVE σήμερα το πρωί.

Ο Τόρες είπε ότι το ηφαίστειο είχε εκλύσει περίπου τρεις φορές το υλικό που είχε εκλυθεί κατά τη διάρκεια της τελευταίας μεγάλης έκρηξης του νησιού το 1971, στο ένα τέταρτο του χρόνου.

#LaPalma

Volcano ??

New lava flow from new vent that opened earlier!

Earthquakes continue 2 pluses and 3 pluses, explosions continue, new lava vents & cracks, it’s been reported by Volcano Discovery there is a possibility lava delta might collapse causing “local” tsunami! pic.twitter.com/0St9luzxat