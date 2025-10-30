Φόβος και τρόμος στον ρωσικό στρατό - Έκθεση καταγράφει εκτελέσεις και σοκαριστικά βασανιστήρια σε απείθαρχους στρατιώτες - Real.gr

Σύμφωνα με έρευνα του ανεξάρτητου μέσου ενημέρωσης Verstka, οι Ρώσοι διοικητές εκτελούν ή στέλνουν σκόπιμα στο θάνατο στρατιώτες που αρνούνται να πολεμήσουν στην Ουκρανία, παρουσιάζοντας μια ζοφερή εικόνα της εσωτερικής βίας στο ρωσικό στρατό.

Βασιζόμενο σε μαρτυρίες εν ενεργεία στρατιωτών, συγγενών των νεκρών και επίσημων καταγγελιών, το Verstka δήλωσε ότι εντόπισε 101 Ρώσους στρατιωτικούς που κατηγορούνται για δολοφονία, βασανιστήρια ή θανατηφόρα τιμωρία των δικών τους συντρόφων.

Το ειδησεογραφικό μέσο στην έρευνά του, την οποία δημοσίευσε ο Guardian, δήλωσε ότι επαλήθευσε τουλάχιστον 150 θανάτους, αν και πιστεύει ότι ο πραγματικός αριθμός είναι πολύ υψηλότερος.

Από την έναρξη της πλήρους εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, έχουν κυκλοφορήσει ευρέως αναφορές για στρατιώτες που σκοτώθηκαν από τη δική τους πλευρά και για τις λεγόμενες μονάδες αποκλεισμού που αναπτύχθηκαν για να αποτρέψουν την υποχώρηση.

Το Κρεμλίνο έχει επανειλημμένα απορρίψει τους ισχυρισμούς για ανυπακοή μεταξύ των ρωσικών στρατευμάτων, επιμένοντας ότι τέτοια προβλήματα είναι αντίθετα διαδεδομένα στον ουκρανικό στρατό.

Ωστόσο, η έκθεση του Verstka καταγράφει έναν λεπτομερή κατάλογο μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την επιβολή της υπακοής και του τρόμου στις τάξεις.

Η Verstka ανέφερε μαρτυρίες στρατιωτών που είπαν ότι οι διοικητές είχαν ορίσει «εκτελεστές» για να ανοίξουν πυρ εναντίον όσων αρνούνταν να υπακούσουν και στη συνέχεια να πετάξουν τα πτώματά τους σε ποτάμια καταχωρώντας τους ως νεκρούς σε μάχη.

Άλλες μαρτυρίες περιγράφουν διοικητές που χρησιμοποιούσαν drones και εκρηκτικά για να «τελειώσουν» τραυματίες ή στρατιώτες που υποχωρούσαν. Σε αρκετές περιπτώσεις, αξιωματικοί φέρεται να διέταξαν χειριστές drones να ρίξουν χειροβομβίδες στους δικούς τους άνδρες, μεταμφιέζοντας τις δολοφονίες ως επιθέσεις στο πεδίο της μάχης.

Το Verstka, ένα βραβευμένο ανεξάρτητο ρωσικό ειδησεογραφικό μέσο που λειτουργεί πλέον στην εξορία και ιδρύθηκε από μερικούς από τους πιο σεβαστούς ερευνητικούς δημοσιογράφους της χώρας, κατέγραψε επίσης περιπτώσεις στρατιωτών που βασανίστηκαν μέχρι θανάτου.

Σύμφωνα με αναφορές, οι στρατιώτες που δεν υπάκουαν στις διαταγές ρίχνονταν σε λάκκους καλυμμένους με μεταλλικά πλέγματα, τους έριχναν νερό και τους χτυπούσαν για ώρες ή ακόμα και μέρες. Η έρευνα διαπίστωσε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις τους ανάγκαζαν να πολεμήσουν μεταξύ τους σε μάχες μέχρι θανάτου, τις οποίες οι μάρτυρες περιέγραψαν ως μάχες τύπου μονομάχων.

«Όποιος σκοτώσει τον άλλον, βγαίνει από τον λάκκο»

Μια τέτοια περίπτωση εμφανίστηκε σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2025 από ουκρανικές ομάδες που παρακολουθούσαν τις ρωσικές δυνάμεις. Το βίντεο δείχνει δύο άνδρες χωρίς πουκάμισα σε ένα λάκκο, ενώ μια φωνή εκτός κάμερας λέει: «Ο διοικητής Κάμα είπε ουσιαστικά ότι όποιος σκοτώσει τον άλλο με ξυλοδαρμό θα βγει από το λάκκο».

Οι άνδρες αρχίζουν να μάχονται, ενώ η φωνή συνεχίζει να τους προτρέπει: «Τελείωσέ τον, τι περιμένεις;», μέχρι που ο ένας καταρρέει ακίνητος στο έδαφος.

Το Verstka συνέδεσε επίσης αρκετές δολοφονίες με οικονομικούς εκβιασμούς, στα οποία οι διοικητές απαιτούσαν πληρωμές από τους στρατιώτες με αντάλλαγμα την αποφυγή αποστολών αυτοκτονίας. Όσοι δεν μπορούσαν να πληρώσουν ή αρνήθηκαν, «μηδενίζονταν» – η αργκό του στρατού για την εξόντωση.

Οι περισσότεροι από τους δράστες που εντοπίστηκαν είναι αξιωματικοί μεσαίου βαθμού, ηλικίας 30-40 ετών, πολλοί από τους οποίους είναι βετεράνοι προηγούμενων ρωσικών εκστρατειών ή έχουν μετατεθεί από ποινικά τάγματα. Λίγοι, αν όχι κανένας, έχουν υποβληθεί σε δίωξη.

Το μέσο ενημέρωσης ανέφερε ότι κατάφερε να συγκεντρώσει λεπτομερείς βιογραφικές πληροφορίες: όνομα, βαθμό, ηλικία και μονάδα, για περισσότερους από 60 από τους 101 φερόμενους δράστες. Παρά τις εκτενείς αποδείξεις, σχεδόν κανένας δεν έχει λογοδοτήσει, ανέφερε το Vertska.

Το Verstka ανέφερε επίσης ότι απέκτησε επίσημα στοιχεία που δείχνουν ότι η κύρια στρατιωτική εισαγγελία της Ρωσίας έλαβε σχεδόν 29.000 καταγγελίες από στρατιώτες και οικογένειες μόνο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, περισσότερες από 12.000 από τις οποίες αφορούσαν τιμωρίες από τους ίδιους τους ανωτέρους τους.

Πηγή από την στρατιωτική εισαγγελία δήλωσε στο μέσο ενημέρωσης ότι υπήρχε άτυπη απαγόρευση διερεύνησης υποθέσεων κατά διοικητών που υπηρετούσαν σε ζώνες μάχης. «Λένε: «Αν το ανοίξουμε αυτό, θα βλάψει τις επιχειρήσεις».

Αυτό σημαίνει ότι αυτοί οι αξιωματικοί έχουν απόλυτη ατιμωρησία», είπε.