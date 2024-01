Φρειδερίκος Ι': Ποιος είναι ο «Πρίγκιπας των πάρτυ» που σύντομα θα ανέβει στο θρόνο της Δανίας

Ο διάδοχος του θρόνου γεννήθηκε στις 26 Μαΐου 1968 στην Κοπεγχάγη και πήρε το όνομα του παππού του Βασιλιά Φρειδερίκου Θ’. Η μητρική του γλώσσα είναι η δανέζικη, ωστόσο γνωρίζει αρκετά καλά γαλλικά, η οποία είναι η μητρική γλώσσα του πατέρα του. Γνωρίζει επίσης αγγλικά και γερμανικά.

«Πρίγκιπας των πάρτυ» και «Πιγκουίνος»

Ο πρίγκιπας διάδοχος Φρέντερικ ήταν γνωστός στη Δανία ως πρίγκιπας του πάρτυ στις αρχές της δεκαετίας του 1990, αλλά οι αντιλήψεις άρχισαν να αλλάζουν μετά την αποφοίτησή του από το Πανεπιστήμιο του Άαρχους το 1995 με μεταπτυχιακές σπουδές στις πολιτικές επιστήμες.

Μάλιστα, έγινε ο πρώτος Δανός βασιλικός που ολοκλήρωσε πανεπιστημιακές σπουδές.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του πέρασε χρόνο στο Χάρβαρντ των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου εγγράφηκε με το ψευδώνυμο Frederik Henriksen. Αργότερα υπηρέτησε στο ναυτικό της Δανίας, όπου του δόθηκε το παρατσούκλι «Pingo» - το οποίο σύμφωνα με τη DailyMail το κέρδισε όταν η στολή του γέμισε με νερό κατά τη διάρκεια ενός μαθήματος κατάδυσης και έπρεπε να βαδίζει σαν πιγκουίνος.

Who is Frederik, the next king of Denmark?https://t.co/ALqiagSCLe