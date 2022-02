«Φρένο» στην πιστοποίηση του Νord Stream 2 βάζει η Γερμανία - Σολτς: Πρέπει να επανεκτιμήσουμε την κατάσταση

Σύμφωνα με τον Όλαφ Σολτς, «η κατάσταση έχει αλλάξει ριζικά» και η Γερμανία θα επιδιώξει να εξασφαλίσει τον ενεργειακό της εφοδιασμό με άλλο τρόπο.

Ο Γερμανός Καγκελάριος πρόσθεσε ότι «δεν θα αποδεχτούμε την αναγνώριση των περιοχών στην Ουκρανία».

BREAKING: Germany halts the certification of Nord Stream 2 gas pipeline from Russia as West takes punitive measures against Moscow over Ukraine. https://t.co/NXWOO5ItYj