Φρικαλεότητες στο Σουδάν: Ο πρωθυπουργός Ιντρίς ζητεί διεθνείς διώξεις - Real.gr

Ο σουδανός πρωθυπουργός Καμίλ Ιντρίς κάλεσε να ασκηθούν διεθνείς ποινικές διώξεις μετά τα πολυαίμακτα βίαια επεισόδια στην Ελ Φάσερ, πόλη που κυρίευσαν πριν από μια εβδομάδα οι παραστρατιωτικοί, ωστόσο εναντιώθηκε στην αποστολή ξένων στρατευμάτων στην επικράτεια του Σουδάν, σε συνέντευξή του που δημοσιεύτηκε χθες Κυριακή.

«Η διεθνής κοινότητα έχει κάνει ελάχιστα», δήλωσε ο κ. Ιντρίς στην ελβετική εφημερίδα Blick. «Χρειαζόμαστε πράξεις, όχι μόνο λόγια. Όλα τα εγκλήματα πρέπει να διωχθούν στη δικαιοσύνη — και σε διεθνές επίπεδο».

Έπειτα από 18 μήνες πολιορκίας, οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) κατέλαβαν την 26η Οκτωβρίου την Ελ Φάσερ, το τελευταίο μεγάλο αστικό κέντρο που δεν είχε πέσει στα χέρια τους στο Νταρφούρ, αχανή περιοχή του δυτικού Σουδάν.

Έκτοτε πολλαπλασιάζονται οι πληροφορίες και οι μαρτυρίες για εκτελέσεις, λεηλασίες, βιασμούς, επιθέσεις εναντίον εργαζόμενων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις μέσα και γύρω από την πόλη αυτή του Βόρειου Νταρφούρ.

Ο σουδανός πρωθυπουργός κάλεσε όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να «αναγνωρίσουν» πως οι ΔΤΥ είναι «τρομοκρατική οργάνωση» και να λάβουν μέτρα για την «καταπολέμησή τους».

Εκτίμησε αντίθετα ότι οι «αποστολές διατήρησης της ειρήνης του ΟΗΕ, στο ιστορικό πλαίσιο του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, δεν είναι επιθυμητές» στο Σουδάν.

Η ανάπτυξη «διεθνών στρατευμάτων θα υπονόμευε την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Σουδάν. Αυτό είναι παράνομο, το μόνο που θα έκανε θα ήταν να επιτείνει τη σύγχυση και θα ήταν αντιπαραγωγικό. Ο στρατός και ο λαός του Σουδάν είναι αποφασισμένοι να σώσουν και να απελευθερώσουν την Ελ Φάσερ», συμπλήρωσε ο κ. Ιντρίς.

Το Σουδάν σπαράσσει από τα μέσα του Απριλίου του 2023 πόλεμος ανάμεσα στον τακτικό στρατό υπό τον στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, που ελέγχει το βόρειο και το ανατολικό τμήμα της χώρας, συμπεριλαμβανομένων της Πορτ Σουδάν και της Χαρτούμ, και στις ΔΤΥ του στρατηγού Μοχάμεντ Ντάγκλο, που πλέον έχει κυριεύσει όλο το Νταρφούρ (δυτικά).

Ο πόλεμος εγείρει φόβους για νέα κατάτμηση της χώρας, που ήδη ακρωτηριάστηκε το 2011, όταν απέκτησε την ανεξαρτησία του το Νότιο Σουδάν, καθώς και για την περαιτέρω κλιμάκωση της εθνικής και φυλετικής βίας όπως στον πόλεμο στο Νταρφούρ στις αρχές των χρόνων του 2000.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP