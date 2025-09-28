Φρίκη στην Ινδία: 25χρονος αποκεφάλισε 5χρονο μπροστά στη μητέρα του, τον ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου οι γείτονες - Real.gr

Quantcast
Φρίκη στην Ινδία: 25χρονος αποκεφάλισε 5χρονο μπροστά στη μητέρα του, τον ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου οι γείτονες
Φρίκη στην Ινδία: 25χρονος αποκεφάλισε 5χρονο μπροστά στη μητέρα του, τον ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου οι γείτονες

18:19, 28/09/2025
Φρίκη στην Ινδία: 25χρονος αποκεφάλισε 5χρονο μπροστά στη μητέρα του, τον ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου οι γείτονες

ΠΗΓΗ: Χ

Φρίκη στην Ινδία, όπου ένα 5χρονο αγόρι δολοφονήθηκε, αφού αποκεφαλίστηκε μπροστά στα μάτια της μητέρας του από έναν εισβολέα που διέρρηξε το σπίτι της οικογένειας.

Ο μικρός Βίκες βρισκόταν έξω από το σπίτι του στο χωριό Άλι στην επαρχία Μαντνιά Πραντές και έπαιζε όταν ο 25χρονος Μάνες έφτασε με ποδήλατο. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 25χρονος πήρε ένα φτυάρι και επιτέθηκε στο παιδί με αποτέλεσμα να το αποκεφαλίσει, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Η μητέρα του παιδιού προσπάθησε απεγνωσμένα να το σώσει και τραυματίστηκε όταν επιτέθηκε και σε αυτήν ο 25χρονος, σύμφωνα με το NDTV.

Αφού άκουσαν τις κραυγές της, οι γείτονες έσπευσαν στο σημείο για να της προσφέρουν βοήθεια, ενώ άλλοι έπιασαν τον δράστη και τον ξυλοκόπησαν άγρια.

Ο εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας δήλωσε πως ο 25χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά από τον ξυλοδαρμό εξέπνευσε κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.

«Η αιτία θανάτου θα γίνει γνωστή μόνο μετά την νεκροψία», δήλωσε. Από την έρευνα της αστυνομίας προέκυψε πως ο 25χρονος είχε εξαφανιστεί από το σπίτι του τέσσερις ημέρες πριν τη δολοφονία. Επίσης, φέρεται να είχε προσπαθήσει να κλέψει αντικείμενα από ένα κοντινό κατάστημα περίπου μία ώρα πριν από τη δολοφονία.

