Φρίκη στην Ταϊλάνδη: Λιοντάρια κατασπάραξαν φύλακα ζωολογικού κήπου - Real.gr

Φρίκη στην Ταϊλάνδη: Λιοντάρια κατασπάραξαν φύλακα ζωολογικού κήπου

22:45, 10/09/2025
Φύλακας ζωολογικού κήπου σκοτώθηκε από λιοντάρια στην Ταϊλάνδη, ανακοίνωσαν οι αρχές, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων. Ο 58χρονος φύλακας εργαζόταν εδώ και 30 χρόνια περίπου σε ζωολογικό κήπο.

Η επίθεση σημειώθηκε στο Safari World της Μπανγκόκ, έναν από τους μεγαλύτερους ζωολογικούς κήπους στην Ασία. Μεταξύ άλλων οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν από κοντά λιοντάρια και τίγρεις την ώρα που τρώνε, καταβάλλοντας αντίτιμο περίπου 32 ευρώ. Στον ιστότοπο του Safari World αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι «οι επισκέπτες μπορούν να βρεθούν κοντά σε άγρια ζώα -όπως τίγρεις, λιοντάρια, αρκούδες και ζέβρες- που περιφέρονται ελεύθερα στο φυσικό τους περιβάλλον».

«Το θύμα είναι υπάλληλος του ζωολογικού κήπου, ο οποίος συνήθως τάιζε τα λιοντάρια», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Σαμπουντί Πανπαγκντί, εκπρόσωπος της υπηρεσίας διαχείρισης εθνικών πάρκων. Συμπλήρωσε πως, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε, ο άτυχος άνδρας δέχθηκε επίθεση από έξι ή επτά λιοντάρια.

«Ένας άνδρας βγήκε από αυτοκίνητο και στάθηκε μόνος, με την πλάτη γυρισμένη προς τα ζώα (…) Στεκόταν έτσι για περίπου τρία λεπτά, όταν ένα λιοντάρι τον πλησίασε αθόρυβα και τον άρπαξε», αφηγήθηκε στο τηλεοπτικό δίκτυο Thairath ο Ταβατσάι Καντσαναρίν, επισκέπτης του Safari World που ήταν αυτόπτης μάρτυρας της επίθεσης.


 

 

