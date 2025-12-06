Φρίκη στις ΗΠΑ: Πίτμπουλ επιτέθηκαν και σκότωσαν παππού και την 3 μηνών εγγονή του - Real.gr

Τραγικό θάνατο βρήκαν ένας 50χρονος άνδρας και η 3 μηνών εγγονή του μετά από φερόμενη επίθεση σκύλων πίτμπουλ στο Τενεσί των ΗΠΑ, την Τετάρτη.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου του γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της 14ης Δικαστικής Περιφέρειας, Κρεγκ Νορθκοτ, που κοινοποίησε η Αστυνομία του Ταλλαχόμα, περίπου στις 15:00, το Κέντρο Επικοινωνιών της κομητείας Κόφι έλαβε κλήση για «την φερόμενη επίθεση από πίτμπουλ» σε δύο άτομα, αρχικά περιγραφόμενα ως ενήλικας άνδρας και βρέφος.

Ο γείτονας Μπράιαν Κίρμπι δήλωσε στο Fox 8 News ότι όταν γύρισε από τη δουλειά είδε «μια γυναίκα στη μέση του δρόμου να φωνάζει». Η γυναίκα έτρεξε προς το πίσω μέρος του σπιτιού και σύντομα ακούστηκαν σειρήνες να πλησιάζουν.

Η Αστυνομία του Ταλλαχόμα έφτασε άμεσα και «παρατήρησε τα πίτμπουλ να επιτίθενται ενεργά στο βρέφος». Το γραφείο του εισαγγελέα περιέγραψε τη σκηνή ως «βάρβαρη» και ανέφερε ότι τα σκυλιά σκοτώθηκαν για να σταματήσει η επίθεση. Δυστυχώς, και τα δύο θύματα ήταν ήδη νεκρά.

Σύμφωνα με γείτονες, η οικογένεια είχε επτά σκυλιά, εκ των οποίων κάποια συμμετείχαν στην επίθεση. Τα υπόλοιπα σκυλιά της οικογένειας δεν επιτέθηκαν και παραδόθηκαν στις αρχές ζώων για αξιολόγηση και λήψη κατάλληλων μέτρων. Μέχρι στιγμής, δεν έχει αποκαλυφθεί ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες των σκύλων που συμμετείχαν στην επίθεση.

Η αστυνομία εξετάζει αν η επίθεση έγινε μετά θάνατον, αν υπήρχε ιστορικό βίας με τα σκυλιά ή άλλα περιστατικά που σχετίζονται με την προστασία των παιδιών. Επίσης, διερευνώνται άλλοι πιθανοί παράγοντες που συνέβαλαν στο τραγικό περιστατικό.

Δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση για τυχόν ποινικές διώξεις. Τα σκυλιά που επιτέθηκαν έχουν θανατωθεί.