Φρίκη εκφράζει ο ΟΗΕ από τoν εντοπισμό ομαδικών τάφων στη Λιβύη

Με τη στρατιωτική υποστήριξη της Τουρκίας, βασικού συμμάχου της, η ΚΕΣ ανέκτησε έτσι τον έλεγχο όλου του δυτικού τμήματος της χώρας, εξέλιξη που χαρακτηρίζεται μείζων επιτυχία γι’ αυτή απέναντι στις δυνάμεις του στρατάρχη Χάφταρ, τον αυτοαποκαλούμενο Λιβυκό Εθνικό Στρατό (ΛΕΣ), που υποστηρίζεται από την Αίγυπτο και τη Ρωσία.

Σε ανακοίνωσή της η Αποστολή των Ηνωμένων Εθνών για την Υποστήριξη της Λιβύης (UNSMIL) «καταγράφει με φρίκη τις πληροφορίες για τουλάχιστον οκτώ ομαδικούς τάφους που βρέθηκαν τις τελευταίες ημέρες, οι περισσότεροι στην Ταρχούνα», 65 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Τρίπολης.

Απευθύνει έκκληση να διενεργηθούν «αποτελεσματικές και διαφανείς έρευνες για τις φερόμενες υποθέσεις παράνομων θανάτων». Χαιρετίζει επίσης τη δημιουργία χθες Πέμπτη από το υπουργείο Δικαιοσύνης της ΚΕΣ επιτροπής έρευνας, καλώντας τη να «εγγυηθεί την ασφάλεια των χώρων όπου βρίσκονται οι ομαδικοί τάφοι, να αναγνωρίσει τα θύματα, να εξακριβώσει τα αίτια των θανάτων και να παραδώσει τα πτώματα» στις οικογένειές τους.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου απέκτησε πρόσβαση σε έναν από τους ομαδικούς τάφους αυτούς στην Ταρχούνα, όπου πολλά πτώματα ανασύρθηκαν και απομακρύνθηκαν από τη λιβυκή Ερυθρά Ημισέληνο την προηγουμένη, σύμφωνα με αστυνομικούς επιτόπου.

Κουρέλια από κομματιασμένα ρούχα ήταν ακόμη ορατά σκορπισμένα κοντά σε τάφους σκεπασμένους με φρέσκο χώμα.

