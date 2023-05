Φρίκη στη Γουιάνα: Κάηκαν 19 παιδιά από φωτιά που έβαλε έφηβη επειδή της πήραν το κινητό - ΒΙΝΤΕΟ

«Μαθήτρια είναι ύποπτη για την πρόκληση της καταστροφικής πυρκαγιάς εξαιτίας της κατάσχεσης του κινητού της τηλεφώνου», ανέφερε επίσης χθες Τρίτη η αστυνομία σε δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα για τη φωτιά στο σχολείο στη Μάχντια, περίκλειστη πόλη ορυχείων και μεταλλείων στη μικρή αγγλόφωνη χώρα της νότιας Αμερικής.

Η κυβερνητική πηγή διευκρίνισε πως η νεαρή επιβεβαίωσε πως πράγματι αυτή ευθυνόταν.

Οι υπεύθυνοι του κοιτώνα «κατέσχεσαν το κινητό τηλέφωνό της και το κορίτσι απείλησε το ίδιο βράδυ πως θα έβαζε φωτιά στο κτίριο και πως θα την άκουγε ο κόσμος όλος», είπε ο αξιωματούχος.

Η ανήλικη, η οποία νοσηλεύεται σε νοσοκομείο φρουρούμενη από την αστυνομία, πήγε στα λουτρά, ψέκασε με εντομοκτόνο κουρτίνα μπάνιου κι έβαλε φωτιά με σπίρτο, συνέχισε η πηγή αυτή, επικαλούμενη συμμαθήτριές της που έδωσαν στις καταθέσεις τους πανομοιότυπη εκδοχή των γεγονότων.

«Σύμφωνα με τις μαθήτριες, κοιμούνταν όταν τις ξύπνησαν κραυγές. Είδαν φωτιά και καπνό στον χώρο του μπάνιου, που γρήγορα εξαπλώθηκε στο κτίριο», σύμφωνα με το κείμενο της αστυνομίας.

Παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες συμμαθητριών της νεαρής να σβήσουν τη φωτιά, οι φλόγες εξαπλώθηκαν πολύ γρήγορα, καταστρέφοντας ολοσχερώς το κτίριο, που εν μέρει ήταν κατασκευασμένο από ξύλο — είχε ιδίως ξύλινη οροφή.

