Φρίκη στη Μ. Βρετανία: Βρέθηκαν 39 πτώματα σε κοντέινερ φορτηγού

«Βρισκόμαστε στη διαδικασία της αναγνώρισης των θυμάτων, ωστόσο προβλέπω ότι αυτή μπορεί να είναι μια μακρόχρονη διαδικασία», δήλωσε ο αστυνομικός διευθυντής Άντριου Μάρινερ.

BREAKING: Thirty-nine bodies have been found inside a lorry container at an industrial park in Essex.

A 25-year-old man has been arrested after 39 bodies were found inside a lorry in Essex this morning https://t.co/2vR0fVCtfMpic.twitter.com/qAflOX0x85