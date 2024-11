Φρίκη στη Νορβηγία: Γυναικολόγος κατηγορείται για βιασμούς 87 γυναικών

Ο Άρνε Μπάι, 55 ετών, κατηγορείται ότι έκανε κατάχρηση της θέσης του προκειμένου να αποκτήσει σεξουαλική επαφή με συνολικά 94 γυναίκες - συμπεριλαμβανομένων δύο που ήταν ανήλικες την εποχή των φερόμενων επιθέσεων.

Η μεγαλύτερη γυναίκα ήταν 67 ετών όταν φέρεται να βιάστηκε, ενώ τα νεότερα φερόμενα θύματα ήταν 14 και 15 ετών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, o 55χρονος, ομολόγησε την ενοχή του σε τρεις περιπτώσεις βιασμού και σε 35 περιπτώσεις κατάχρησης της θέσης. Ο Μπάι, που κατείχε παλαιότερα και αιρετή θέση στον δήμο, ομολόγησε την ενοχή του και αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 21 ετών.

Η αστυνομία κατέσχεσε πάνω από 6.000 ώρες βίντεο υλικού κατά τη διάρκεια της έρευνάς της, οι περισσότερες από τις οποίες ήταν ηχογραφήσεις γυναικολογικών εξετάσεων που έγιναν σε ασθενείς εν αγνοία τους, τις οποίες οι ερευνητές χαρακτήρισαν «ευαίσθητες και λεπτομερείς».

