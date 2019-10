Φρίκη στη Συρία: Πληροφορίες για εκτελέσεις εννέα πολιτών από φιλοτουρκικές πολιτοφυλακές

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Μισθοφόροι που υποστηρίζονται από την Τουρκία έβγαλαν τον Χεβρίν Χαλάφ από τον αυτοκίνητό του και τον εκτέλεσαν στον δρόμο ανάμεσα στο Καμισλί και το Μανμπέζ», σύμφωνα με ανακοίνωση του Συριακού Δημοκρατικού Συμβουλίου. Στον οδηγό του επιφυλάχθηκε η ίδια τύχη.

Την Τετάρτη, οι τουρκικές δυνάμεις και φιλοτουρκικές συριακές πολιτοφυλακές εξαπέλυσαν επίθεση στην βορειοανατολική Συρία για να απομακρύνουν από την τουρκοσυριακή μεθόριο τις δυνάμεις των κουρδικών Μονάδων Προστασίας του Λαού (YPG).

Τα μέλη των ομάδων αυτών είναι πρώην αντάρτες που πολεμούσαν κατά του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Ασαντ. Ομως, με την εξέλιξη της σύρραξης και την αποδυνάμωση των ένοπλων ανταρτικών ομάδων, αυτές οι πολιτοφυλακές χρηματοδοτούνται και εκπαιδεύονται πλέον από την Αγκυρα.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησαν δύο βίντεο. Το πρώτο δείχνει δύο άνδρες ντυμένους με πολιτικά γονατισμένους στο έδαφος, την ώρα που ένας μαχητής δίπλα τους ανακοινώνει ότι αιχμαλωτίσθηκαν από αντάρτες της οργάνωσης Ahrar al-Sharkiya.

Στο βίντεο αυτό, στο οποίο δεν φαίνεται η εκτέλεση, αναρτήθηκε στον λογαριασμό της οργάνωσης στο Twitter μαζί με μία φωτογραφία που δείχνει τους δύο αιχμαλώτους γονατισμένους.

Members of Ahrar al-Sharqiya also posted pictures with the captives. #EthnicCleansingOperation pic.twitter.com/WseBrFBxlg

Στο δεύτερο βίντεο ένοπλος ανοίγει πυρ εναντίον ενός ανθρώπου ντυμένου με πολιτικά.

#BREAKING: In addition to execution of female politician #Hervin_Khalaf & her driver,#Turkey backed Jihadists of Ahrar al-Sharqiya & #FSA terrorist groups executed whoever they found out is speaking Arabic with Kurdish accent in M4 Highway NE #Syria today!pic.twitter.com/lCdcxME319