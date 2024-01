Φρίκη στην Ινδία: Συνελήφθη CEO που είχε στη βαλίτσα της το πτώμα του 4χρονου γιου της

Η Σεθ δεν ήταν διαθέσιμη να σχολιάσει καθώς βρισκόταν υπό κράτηση και η αστυνομία είπε ότι δεν γνωρίζει αν έχει ήδη προσλάβει δικηγόρο.

Υπάλληλοι της εταιρείας της επίσης δεν ήταν προσβάσιμοι για να σχολιάσουν.

Η Σεθ είχε πάει σε δωμάτιο ξενοδοχείου μαζί με τον γιο της στην Γκόα το Σάββατο, αλλά το αγόρι δεν βρισκόταν μαζί της όταν άδειασε το δωμάτιο, το βράδυ της Δευτέρας, είπε ο επιθεωρητής της αστυνομίας της Γκόα Πάρες Νάικ.

Το προσωπικό καθαριότητας του ξενοδοχείου βρήκε ίχνη αίματος στο δωμάτιο όταν η γυναίκα έφυγε και ειδοποίησε την αστυνομία, εξήγησε ο Νάικ.

