Φρίκη στην Καμπούλ: Πάνω από 100 οι νεκροί από το χτύπημα του ISIS - Μπάιντεν: «Θα σας κυνηγήσουμε...» - ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-TASS

Καμικάζι της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) επιτέθηκαν χθες Πέμπτη στο πλήθος Αφγανών που περίμενε στο διεθνές αεροδρόμιο της Καμπούλ με την ελπίδα να μπορέσει να φύγει από τη χώρα για να σωθεί από το νέο καθεστώς των Ταλιμπάν, σκοτώνοντας δεκάδες ανθρώπους, ανάμεσά τους 13 αμερικανούς στρατιωτικούς.

Αυτή η πρώτη φονική επίθεση μετά την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία την 15η Αυγούστου καταγράφηκε μερικές ημέρες προτού αποπερατωθεί η αποχώρηση των ένοπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, την 31η Αυγούστου, έπειτα από 20 χρόνια άκαρπου πολέμου με τους ισλαμιστές.

Η διπλή έκρηξη σκότωσε τουλάχιστον 13 αμερικανούς στρατιωτικούς και τραυμάτισε άλλους 15, σύμφωνα με το Πεντάγωνο. Το καθεστώς των Ταλιμπάν έκανε λόγο για 20 νεκρούς και 52 τραυματίες. Άλλες πηγές δίνουν πολύ πιο βαρύ απολογισμό. Το CBS News, επικαλούμενο το αφγανικό υπουργείο Υγείας, έκανε λόγο για τουλάχιστον 90 νεκρούς. Το Αλ Αραμπίγια έκανε λόγο για τουλάχιστον 72 νεκρούς και 158 τραυματίες.

Footage taken hours prior to the Kabul bombings this morning shows large crowds gathered outside Hamid Karzai International Airport. 13 U.S. service members were killed and over 15 were injured in the attack. pic.twitter.com/RRV26aiUum