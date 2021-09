Φρίκη στις ΗΠΑ: Πρώην πεζοναύτης δολοφόνησε τέσσερα άτομα, ανάμεσά τους βρέφος - BINTEO

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters - BINTEO: Fox35

Ο δράστης, που δεν έχει καμιά γνωστή σχέση με τα θύματα, ενεπλάκη σε ανταλλαγή πυρών με την αστυνομία προτού παραδοθεί, και αργότερα προσπάθησε να αρπάξει όπλο αστυνομικού καθώς του προσφέρονταν φροντίδες σε νοσοκομείο για τραύμα που υπέστη αλλά οι αστυνομικοί τον υπέταξαν, σύμφωνα με τον κ. Τζαντ.

A man dressed in full body armor and wielding an automatic weapon allegedly went on an early-morning shooting "rampage" in Polk County, Florida, on Sunday, killing four people, including a mother and her baby. https://t.co/FbUxF87NX7