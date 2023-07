Φρίκη στο Βέλγιο: 35χρονος σκότωσε και διαμέλισε τη μητέρα του

Τα μέλη της γυναίκας βρέθηκαν μέσα σε ένα ψυγείο και σε ένα άλλο δοχείο που είχαν πεταχτεί στο νερό από τον δράστη. Στον κορμό της έφερε ένα τατουάζ, με βάση το οποίο την ταυτοποίησαν οι αρχές, εξήγησε η εκπρόσωπος της εισαγγελίας Κατρίν Κολινιόν. Επρόκειτο για μια 70χρονη ο γιος της οποίας συνελήφθη τα ξημερώματα της Πέμπτης σε ένα ξενοδοχείο κοντά στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών-Ζαβεντάμ.

Ο δράστης σκόπευε να επιβιβαστεί σε μια πτήση με προορισμό τη Νότια Κορέα, διευκρίνισε η Κολινιόν.

