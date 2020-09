Φρίκη στο Μεξικό: Δημοσιογράφος που αρθρογραφούσε για την εγκληματικότητα βρέθηκε αποκεφαλισμένος

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Το πτώμα του Χούλιο Βαλντίβια, 44 ετών, που ειδικευόταν στη δημοσιογραφία «nota roja» που εστιάζει σε υποθέσεις αποτροπιαστικών εγκλημάτων και βίας, βρέθηκε στον απομακρυσμένο δήμο Τεζονάπα, περίπου 100 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της πολιτείας, Βερακρούς.

Ένα μέλος του προσωπικού της τοπικής εφημερίδα Diario El Mundo στην Βερακρούς, που εργαζόταν ο Βαλντίβια, δήλωσε ότι υπήρχε αρχικά η υποψία ότι τον 44χρονο δημοσιογράφο ίσως τον είχε χτυπήσει τρένο, εκδοχή που όμως αποκλείστηκε από την εισαγγελία.

#UPDATE Mexican journalist Julio Valdivia found decapitated - the latest in a string of killings in one of the world's most dangerous countries for reporters.

He is the fifth journalist killed in Mexico this year, according to Reporters Without Bordershttps://t.co/cpmwxmyr8T