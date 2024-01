Φρίκη στο Πακιστάν: Ανήλικη σκότωσε την αδελφή της ενώ κατέγραφε βίντεο στο TikTok

«Φαίνεται ότι πρόκειται για ατύχημα, αλλά είναι πολύ νωρίς για να βγουν οριστικά συμπεράσματα», δήλωσε ο αρμόδιος επιθεωρητής της αστυνομίας που έχει αναλάβει την υπόθεση. Ο Μουχάμαντ Νασίρ είπε ότι επισκέφθηκε το σημείο και συνέλεξε στοιχεία.

«Αναζητούμε το κορίτσι που φέρεται να πυροβόλησε τη μικρότερη αδελφή της», πρόσθεσε.

Tο περιστατικό κατήγγειλε ο αδερφός του θύματος, παρότι αρχικά τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας προσπάθησαν να εμποδίσουν τη γνωστοποίησή του, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει και η έναρξη της έρευνας.

