Φρίκη στο Τέξας: Πατέρας βρήκε στραγγαλισμένη την 11χρονη κόρη του κάτω από το κρεβάτι - ΒΙΝΤΕΟ

Η νεκροψία έδειξε ότι το κορίτσι είχε υποστεί σεξουαλική επίθεση, είχε υποστεί θλαστικό τραύμα στο κεφάλι και πέθανε από στραγγαλισμό.

Ο Καρμέλο Γκονζάλες, 32 ετών, είχε μόλις φτάσει στη δουλειά του το περασμένο Σάββατο το πρωί όταν η Μαρία άρχισε να του στέλνει μήνυμα ότι κάποιος χτυπούσε την εξώπορτα του διαμερίσματός τους, δήλωσε η αστυνομία.

Ο πατέρας απάντησε με μήνυμα, λέγοντας στην κόρη του να μην ανοίξει την πόρτα. Εκείνη συμφώνησε, λέγοντας στον πατέρα της ότι θα έμενε στο κρεβάτι. Αλλά μετά από αυτό, ο Γκονζάλες δεν έλαβε ποτέ ενημέρωση από την κόρη του. «Τηλεφωνούσα και τηλεφωνούσα και τηλεφωνούσα», δήλωσε ο Γκονζάλες, στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό KHOU11.

Η σιωπή της κόρης ώθησε τον πατέρα της να καλέσει τον αδελφό και τη νύφη του, που επίσης ζούσαν στο ίδιο συγκρότημα διαμερισμάτων. Γύρω στη 1 μ.μ. τοπική ώρα, η αστυνομία δήλωσε ότι ο Καρμέλο Γκονζάλες τους ζήτησε να πάνε να ελέγξουν την κόρη του. Η θεία της Μαρίας βρήκε την πόρτα του διαμερίσματος ανοιχτή. Όταν μπήκε μέσα σκέφτηκε ότι τα πράγματα δεν ήταν στη θέση τους και γρήγορα έφυγε από το διαμέρισμα, αρπάζοντας τον σύζυγό της για να έρθει να ελέγξει τη μονάδα μαζί του. Ωστόσο, η θεία και ο θείος της Μαρίας δεν μπόρεσαν να τη βρουν καθώς έψαχναν το διαμέρισμα, με αποτέλεσμα ο Γκονζάλες να σπεύσει στη συνέχεια στο σπίτι από τη δουλειά και να βρει τη σορό της κάτω από το κρεβάτι.

«Σε αυτό το σημείο, δεν έχουμε ύποπτο», δήλωσε ο αρχηγός Τζος Μπρούγκερ, σημειώνοντας ότι η αστυνομία δεν έχει υποψίες για τον Καρμέλο Γκονζάλες.

Η οικογένεια κατάγεται από τη Γουατεμάλα και η μητέρα της Μαρίας ζει ακόμη εκεί, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας, προσθέτοντας ότι πατέρας και κόρη μετακόμισαν στη Φλόριντα πριν από περίπου τέσσερα χρόνια και στη συνέχεια μετακόμισαν στο Όστιν του Τέξας, πριν εγκατασταθούν στην Πασαντίνα, ένα ανατολικό προάστιο του Χιούστον.

There are no suspects in custody. Pasadena police are asking anyone with information on this case to give them a call. https://t.co/YJguxgpZgb