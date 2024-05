Χαμάς: «Εντοπίστηκαν 49 σοροί σε ομαδικό τάφο στο νοσοκομείο αλ-Σίφα» - IDF: «Στόχος ρουκετών το πέρασμα Κερέμ Σαλόμ»

Μπροστά στα ερείπια του κατεστραμμένου νοσοκομείου από τις μάχες μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της Χαμάς, δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου μπόρεσε να δει σχεδόν 10 σάκους νεκρών, στα πόδια διασωστών του υπουργείου Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία διοικείται από τη Χαμάς από το 2007.

«Ορισμένα πτώματα έχουν αποσυντεθεί», δήλωσε ο Μοτάσεμ Σάλαχ, υπεύθυνος του τμήματος επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου.

Στα τέλη Απριλίου, οι παλαιστινιακές αρχές ανακοίνωσαν ότι περίπου 30 πτώματα είχαν εκταφεί από δυο ομαδικούς τάφους του νοσοκομείου αλ-Σίφα, το οποίο είχε γίνει επί δύο εβδομάδες πεδίο ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων από τα μέσα Μαρτίου έως τις αρχές Απριλίου.

Τα νοσοκομεία της Λωρίδας της Γάζας στοχοθετήθηκαν σκληρά από τότε που άρχισε η στρατιωτική επιχείρηση που διεξάγει το Ισραήλ στο παλαιστινιακό έδαφος, μετά τη φονική επίθεση την 7η Οκτωβρίου από μαχητές της Χαμάς που πήγαν στο νότιο Ισραήλ από τη Γάζα.

Ο ισραηλινός στρατός κατηγορεί τη Χαμάς ότι χρησιμοποιεί τα νοσοκομεία για στρατιωτικούς σκοπούς, κάτι που αρνείται το παλαιστινιακό κίνημα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είχε ανακοινώσει τον Απρίλιο ότι το νοσοκομείο αλ-Σίφα δεν ήταν παρά ένα «άδειο κέλυφος» γεμάτο με ανθρώπινα κουφάρια.

Έως σήμερα έχει γίνει εκταφή 520 πτωμάτων από «επτά ομαδικούς τάφους» που βρέθηκαν σε τρία διαφορετικά νοσοκομεία της Λωρίδας της Γάζας από τον Απρίλιο.

