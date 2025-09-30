Φρικτό έγκλημα στις ΗΠΑ: 25χρονος σκότωσε και διαμέλισε την 37χρονη σύζυγό του επειδή «δεν είχε χάσει τα κιλά που πήρε στην εγκυμοσύνη» - Real.gr

Quantcast
Φρικτό έγκλημα στις ΗΠΑ: 25χρονος σκότωσε και διαμέλισε την 37χρονη σύζυγό του επειδή «δεν είχε χάσει τα κιλά που πήρε στην εγκυμοσύνη»

08:58, 30/09/2025
Φρικτό θάνατο από τα χέρια του 25χρονου συζύγου της βρήκε μια 35χρονη γυναίκα από τη Σκωτία.

Το έγκλημα με θύμα την Τζουν Μπάιναν και δράστη τον Τζόναθαν Άντονι Ρεντέρι σημειώθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου στο Λος Άντζελες με αιτία θανάτου τις «τραυματικές κακώσεις στον αυχένα» του θύματος.

Σύμφωνα μάλιστα με το κατηγορητήριο, ο άνδρας που συνελήφθη, σκότωσε και στη συνέχεια διαμέλισε τη γυναίκα επειδή… δεν κατάφερε να χάσει τα κιλά που είχε πάρει κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Οπως αναφέρει η Daily Mail, η 37χρονη, η οποία είχε ταξιδέψει στις ΗΠΑ για να πραγματοποιήσει το όνειρό της να γίνει δικηγόρος, δολοφονήθηκε στο σπίτι της στο Λος Άντζελες, όπου είχε ιδρύσει πέρυσι τη δική της εταιρεία που ειδικευόταν στο μεταναστευτικό δίκαιο.

Οι εισαγγελικές αρχές ανακοίνωσαν πως ο 25χρονος ισχυρίστηκε ότι η δολοφονία ακολούθησε διαφωνία του ζευγαριού σχετικά με την «αποτυχία της να χάσει βάρος μετά την εγκυμοσύνη της». Μετά τον καβγά η 37χρονη άρχισε να μαζεύει τα πράγματά της λέγοντας στον 25χρονο ότι δεν θα τον άφηνε ποτέ να ξαναδεί την κόρη του. Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, τότε ο 25χρονος παραδέχτηκε ότι «έκανε μια λαβή στραγγαλισμού από πίσω» σκοτώνοντας τη σύζυγό του.

Η Τζουν εθεάθη ζωντανή για τελευταία φορά στις 4 Σεπτεμβρίου με τον σύζυγό της να φεύγει από το σπίτι τους την επόμενη μέρα, μέσα στη νύχτα, κρατώντας το παιδί τους.

Λίγες ώρες αργότερα, είδαν τον 25χρονο με σακούλες σκουπιδιών, με τους εισαγγελείς να λένε ότι αφού άφησε την κόρη του στο σπίτι των γονιών του, επέστρεψε στο σπίτι και διαμέλισε το πτώμα της συζύγου του.

Γείτονες του ζευγαριού δήλωσαν ότι η 37χρονης τους είχε εξομολογηθεί ότι βρισκόταν σε μια κακοποιητική σχέση προσθέτοντας ότι ο 25χρονος «σχολίαζε συνεχώς το σώμα και το βάρος της».

