Φρικτό έγκλημα στην Αυστραλία: Την έδεσε με καλώδια και την έθαψε ζωντανή επειδή τον απέρριψε

Ο δράστης παραδέχτηκε ότι είχε σχεδιάσει τη δολοφονία πριν απαγάγει την κοπέλα από τον χώρο εργασίας της τον Μάρτιο του 2021. Το πτώμα της κας Kaur βρέθηκε θαμμένο σε μια τάφρο στο Moralana Creek. Η 21χρονη βρέθηκε με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη της με ένα καλώδιο, ενώ τα πόδια της ήταν δεμένα με ταινία και καλώδιο. Είχε επίσης εισπνεύσει και καταπιεί χώμα, σύμφωνα με το δικαστήριο.

Στον δράστη επιβλήθηκε ποινή ισόβιας κάθειρξης.

An “uncommon level of cruelty” - that is how prosecutors have described the murder of Jasmeen Kaur…who - it was today revealed - was buried alive by her ex-boyfriend and stalker Tarikjot Singh.

He was caught on CCTV hours before buying cable ties and a shovel.