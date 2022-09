Φρικτό έγκλημα στο Δουβλίνο: Σκότωσε τρία αδέρφια μέσα στο σπίτι τους - Συνελήφθη 20χρονος

Η αστυνομία συνέλαβε έναν 20χρονο άνδρα, ο οποίος θεωρήθηκε «γνωστός» των τριών αδελφών, της Κρίστι και του Τσέλσι, δυο διδύμων ηλικίας 8 ετών και της μεγαλύτερης αδερφής τους, Λίσα Κας, ηλικίας 18 ετών, και ο οποίος πιστεύεται πως μαχαίρωσε τα άτυχα παιδιά μέσα στο σπίτι τους.

Dublin: 'Violent incident' at Tallaght house kills 3 siblings, see more details - Economic Timeshttps://t.co/78lh5EvSXk#NEWSINDIApic.twitter.com/fDw50isvX2