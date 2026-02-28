Φρουροί της Επανάστασης: Όλες οι βάσεις, οι πόροι και τα συμφέροντα των ΗΠΑ στην περιοχή θεωρούνται νόμιμοι στόχοι για τον στρατό - Real.gr

Όλες οι βάσεις, οι πόροι και τα συμφέροντα των ΗΠΑ σε ολόκληρη την περιοχή θεωρούνται νόμιμοι στόχοι για τον ιρανικό στρατό, ανέφεραν οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν.

Όλες οι βάσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ στην περιοχή έχουν πληγεί από ισχυρά χτυπήματα ιρανικών πυραύλων. Τα αντίποινα της Τεχεράνης θα συνεχιστούν χωρίς διακοπή μέχρι ο εχθρός να ηττηθεί “αποφασιστικά”, ανέφεραν ακόμη.

Στο μεταξύ, ο αρχηγός του ιρανικού στρατού Αμίρ Χαταμί είναι ασφαλής και διοικεί ενεργά τις ένοπλες δυνάμεις, ανέφερε το γραφείο του.