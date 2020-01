Φρουροί Επανάστασης: Θα πάρουμε σκληρότερη εκδίκηση - Οι πύραυλοι που ρίξαμε στις βάσεις των ΗΠΑ - ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

Το ιρανικό πρακτορείο επικαλέστηκε τον ανώτερο αξιωματικό Αμπντολάχ Αραγκί, ο οποίος έκανε τις δηλώσεις αυτές αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν φαίνεται "να υπαναχωρεί" μετά τις πυραυλικές επιθέσεις που δεν προκάλεσαν θύματα μεταξύ των Αμερικανών στρατιωτών στο Ιράκ.

Εξάλλου το Tasnim επικαλέστηκε και τον αναπληρωτή διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης Αλί Φανταβί ο οποίος δήλωσε ότι οι ιρανικές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων αποτελούν επίδειξη της ιρανικής, στρατιωτικής ισχύος και πρόσθεσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις "δεν μπορούν να κάνουν τίποτα".

A Revolutionary Guards commander says Iran would take “harsher revenge soon” after Tehran launched missile attacks on US targets in Iraq in retaliation for last week’s US killing of an Iranian general, according to Tasnim news agency.https://t.co/6ncQV58FC5