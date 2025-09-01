FT: Αναγκαστική προσγείωση για το αεροπλάνο της φον ντερ Λάιεν – Υποψία ρωσικής παρεμβολής σε GPS - Real.gr

Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε το αεροπλάνο που μετέφερε την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χθες, Κυριακή, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, το οποίο επικαλείται τρεις αξιωματούχους.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, λόγω υποψίας ρωσικής παρεμβολής, η οποία απενεργοποίησε τις υπηρεσίες πλοήγησης GPS σε ένα βουλγαρικό αεροδρόμιο, το αεροσκάφος προσγειώθηκε αναγκαστικά στο Πλόβντιβ χρησιμοποιώντας χάρτες, καθώς επηρεάστηκε η λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων.

«Ολόκληρη η περιοχή γύρω από το αεροδρόμιο έχασε το GPS. Ήταν αδιαμφισβήτητη παρεμβολή», ανέφερε ένας από τους αξιωματούχους.