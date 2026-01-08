FT: Η Κίνα φέρεται να «χάκαρε» email των επιτροπών του Κογκρέσου των ΗΠΑ - Real.gr

Η Κίνα φέρεται να παραβίασε τα συστήματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του προσωπικού επιτροπών της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, στο πλαίσιο μιας μαζικής εκστρατείας κυβερνοκατασκοπίας που φέρει την ονομασία «Salt Typhoon», σύμφωνα με ρεπορτάζ των Financial Times την Τετάρτη, επικαλούμενο άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει άμεσα την πληροφορία, ενώ ο Λευκός Οίκος δεν προέβη σε άμεση δήλωση.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Κίνα απέκτησε πρόσβαση σε email που χρησιμοποιούνται από προσωπικό της επιτροπής για την Κίνα, καθώς και από βοηθούς στην επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, στην επιτροπή Πληροφοριών και στην επιτροπή Ένοπλων Δυνάμεων.

Η εκστρατεία Salt Typhoon θεωρείται μία από τις κορυφαίες απειλές για την κυβερνοασφάλεια των ΗΠΑ. Αμερικανοί αξιωματούχοι ισχυρίζονται ότι η ομάδα δεν περιορίζεται στη συλλογή πληροφοριών, αλλά προετοιμάζεται για ενδεχόμενη παράλυση κρίσιμων υποδομών των ΗΠΑ σε περίπτωση σύγκρουσης με την Κίνα.

Το Πεκίνο έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε ανάμειξη στις επιθέσεις.