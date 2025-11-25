FT: Οι ΗΠΑ διεξάγουν μυστικές συνομιλίες με τη Ρωσία και την Ουκρανία στο Αμπού Ντάμπι - Real.gr

Ο αμερικανός υπουργός Στρατού Νταν Ντρίσκολ έφθασε χθες, Δευτέρα, στο Αμπού Ντάμπι για ειρηνευτικές συνομιλίες με τον επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και μια ρωσική αντιπροσωπεία, έκαναν γνωστό οι Financial Times.

Ο Ντρίσκολ και οι Ρώσοι άρχισαν συνομιλίες χθες, Δευτέρα, το βράδυ, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται δύο πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα.

Η συνάντηση διεξήχθη αφού αμερικανοί και ουκρανοί αξιωματούχοι προσπάθησαν να μειώσουν τη μεταξύ τους απόσταση σχετικά με ένα σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, συμφωνώντας να τροποποιήσουν μια αμερικανική πρόταση την οποία το Κίεβο και οι ευρωπαίοι σύμμαχοί του θεώρησαν πως ανταποκρίνεται υπερβολικά στις επιθυμίες του Κρεμλίνου.

Ο αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε ζητώντας να μην κατονομασθεί, δήλωσε πως οι συνομιλίες του Ντρίσκολ θα συνεχισθούν σήμερα. Δεν είναι σαφές ποιος συμμετέχει στη ρωσική αντιπροσωπεία.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε πως ο Ντρίσκολ αναμένεται επίσης να συναντήσει ουκρανούς αξιωματούχους κατά την παραμονή του στο Αμπού Ντάμπι.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει άμεσα στην πληροφορία.