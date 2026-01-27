FT: Οι ΗΠΑ συνδέουν τις εγγυήσεις ασφαλείας που υπόσχονται στο Κίεβο με την παραχώρηση του Ντονμπάς στη Ρωσία - Real.gr

Quantcast
FT: Οι ΗΠΑ συνδέουν τις εγγυήσεις ασφαλείας που υπόσχονται στο Κίεβο με την παραχώρηση του Ντονμπάς στη Ρωσία
FT: Οι ΗΠΑ συνδέουν τις εγγυήσεις ασφαλείας που υπόσχονται στο Κίεβο με την παραχώρηση του Ντονμπάς στη Ρωσία

08:13, 27/01/2026
FT: Οι ΗΠΑ συνδέουν τις εγγυήσεις ασφαλείας που υπόσχονται στο Κίεβο με την παραχώρηση του Ντονμπάς στη Ρωσία

Η κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε αυτήν της Ουκρανίας ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας που υποσχέθηκε ότι θα της προσφέρουν οι ΗΠΑ εξαρτώνται από το εάν θα κλείσει συμφωνία ειρήνης που θα προβλέπει την εκχώρηση του Ντονμπάς (σ.σ. ο όρος αναφέρεται στις ανατολικές ουκρανικές περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ) στη Ρωσία, αναφέρει σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Financial Times που επικαλείται οκτώ πηγές της ενήμερες σχετικά.

Ακόμη η Ουάσιγκτον ανέφερε πως θα μπορούσε να διαθέσει στο Κίεβο περισσότερο στρατιωτικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων όπλων και πυρομαχικών, αν η ουκρανική πλευρά συμφωνήσει να αποσύρει τα στρατεύματά της από τομείς ουκρανικών ανατολικών περιφερειών που ελέγχει, κατά το δημοσίευμα.

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει άμεσα τις πληροφορίες αυτές.

