Quantcast
FT: Οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ βοηθούν την Ουκρανία να στοχοποιήσει ρωσικές ενεργειακές υποδομές - Real.gr
real player

FT: Οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ βοηθούν την Ουκρανία να στοχοποιήσει ρωσικές ενεργειακές υποδομές

12:15, 12/10/2025
FT: Οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ βοηθούν την Ουκρανία να στοχοποιήσει ρωσικές ενεργειακές υποδομές

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών βοηθούν το Κίεβο να πλήξει σημαντικές ρωσικές ενεργειακές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων διυλιστηρίων πετρελαίου που βρίσκονται μακράν της πρώτης γραμμής του πολέμου, σύμφωνα με την εφημερίδα που επικαλείται ανώνυμους Ουκρανούς και Αμερικανούς αξιωματούχους που είναι ενήμεροι για τις πολεμικές επιχειρήσεις της Ουκρανίας.

Ο Λευκός Οίκος, το γραφείο του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αλλά και το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αιτήματα σχολιασμού του πρακτορείου ειδήσεων Reuters.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας δεν σχολίασε επίσης, άμεσα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved