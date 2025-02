FT: Συμφωνία ΗΠΑ και Ουκρανίας για τα ορυκτά - Real.gr

Κίεβο και Ουάσινγκτον ήρθαν σε συμφωνία για τα ορυκτά, η οποία, όπως ελπίζουν Ουκρανοί αξιωματούχοι, θα βελτιώσει τις σχέσεις με την κυβέρνηση Τραμπ και θα ανοίξει το δρόμο για μια μακροπρόθεσμη δέσμευση των ΗΠΑ για την ασφάλεια, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Ουκρανοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι το Κίεβο είναι πλέον έτοιμο να υπογράψει τη συμφωνία για την από κοινού ανάπτυξη των ορυκτών πόρων του, συμπεριλαμβανομένου του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, αφού οι ΗΠΑ απέσυραν τις απαιτήσεις τους για έσοδα 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Παρόλο που το κείμενο στερείται ρητών εγγυήσεων ασφαλείας, οι αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι διαπραγματεύτηκαν πολύ ευνοϊκότερους όρους και παρουσίασαν τη συμφωνία ως έναν τρόπο διεύρυνσης της σχέσης με τις ΗΠΑ για να στηρίξουν τις προοπτικές της Ουκρανίας μετά από τρία χρόνια πολέμου.

