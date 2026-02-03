FT: Συμφωνία της Ουκρανίας με Ευρώπη και ΗΠΑ για σχέδιο εκεχειρίας – Πώς και πότε θα ενεργοποιείται συντονισμένη αντίδραση - Real.gr

Quantcast
FT: Συμφωνία της Ουκρανίας με Ευρώπη και ΗΠΑ για σχέδιο εκεχειρίας – Πώς και πότε θα ενεργοποιείται συντονισμένη αντίδραση
FT: Συμφωνία της Ουκρανίας με Ευρώπη και ΗΠΑ για σχέδιο εκεχειρίας – Πώς και πότε θα ενεργοποιείται συντονισμένη αντίδραση

08:57, 03/02/2026
Η Ουκρανία έχει συμφωνήσει με τους Δυτικούς εταίρους της ότι τυχόν επίμονες παραβιάσεις από τη Ρωσία μιας μελλοντικής συμφωνίας εκεχειρίας θα ενεργοποιούν συντονισμένη στρατιωτική αντίδραση από την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα των Financial Times, που επικαλείται πηγές με γνώση των συζητήσεων.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας, το οποίο το πρακτορείο Reuters σημειώνει πώς δεν ήταν σε θέση να το επαληθεύσει άμεσα, το σχέδιο συζητήθηκε επανειλημμένα τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο μεταξύ Ουκρανών, Ευρωπαίων και Αμερικανών αξιωματούχων και προβλέπει πολυεπίπεδη αντίδραση σε οποιαδήποτε παραβίαση μιας συμφωνημένης ανακωχής από τη Ρωσία.

Απεσταλμένοι από το Κίεβο, τη Μόσχα και την Ουάσινγκτον αναμένεται να συναντηθούν στο Άμπου Ντάμπι την Τετάρτη και την Πέμπτη, στο πλαίσιο συνομιλιών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με τους Financial Times.

Βάσει της πρότασης, κάθε ρωσική παραβίαση της εκεχειρίας θα προκαλεί αντίδραση εντός 24 ωρών, αρχικά με διπλωματική προειδοποίηση και, εφόσον χρειαστεί, με ενέργειες του ουκρανικού στρατού για τον περιορισμό της παραβίασης.

Εάν οι εχθροπραξίες συνεχιστούν πέραν αυτού, το σχέδιο προβλέπει μετάβαση σε δεύτερη φάση, με παρέμβαση δυνάμεων από τον λεγόμενο «συνασπισμό των προθύμων», στον οποίο συμμετέχουν πολλά κράτη-μέλη της ΕΕ, καθώς και το Ηνωμένο Βασίλειο, η Νορβηγία, η Ισλανδία και η Τουρκία.

Το δημοσίευμα προσθέτει ότι σε περίπτωση ευρύτερης επίθεσης, θα ενεργοποιείται, 72 ώρες μετά την αρχική παραβίαση, συντονισμένη αντίδραση από δύναμη με δυτική υποστήριξη, στην οποία θα ενσωματώνεται και ο αμερικανικός στρατός.

