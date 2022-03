«Φύγετε από το Κίεβο» - Η Μόσχα προειδοποιεί για χτύπημα σε κυβερνητικό κτήριο -LIVE εικόνα

Oι κάτοικοι καλούνται να εγκαταλείψουν το Κίεβο και τις γύρω περιοχές.

Τα πλήγματα έχουν στόχο να αποτρέψουν «πληροφοριακές επιθέσεις» στη Ρωσία, σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία, τα οποία επικαλείται το Reuters. Ο ρωσικός στρατός θα βομβαρδίσει υποδομές των ουκρανικών υπηρεσιών ασφαλείας στο Κίεβο, για αυτό και η Μόσχα προειδοποίησε τους αμάχους να απομακρυνθούν.

Δείτε βίντεο από τρένο που αποχωρεί από το Κίεβο και κατευθύνεται προς τη δυτική Ουκρανία.

This is an evacuation train to Lviv and Chernivtsi in Kyiv. 16 people in each coupe. Kids, disabled persons, dogs, and cats, migrant workers, foreign students who want to escape a nightmare of the war. Babylon Ukraine. pic.twitter.com/6137WzXeaF — katerina sergatskova (@KSergatskova) March 1, 2022

Σύμφωνα με το Russia Today, τις επόμενες ώρες αναμένεται να χτυπηθεί το αρχηγείο της υπηρεσίας ασφαλείας του Κιέβου, ενώ αναμένεται πλήγμα και κατά του «Κέντρου Πληροφοριών και Ψυχολογικών Επιχειρήσεων».

«Για τον τερματισμό των κυβερνοεπιθέσεων κατά της Ρωσίας, θα πραγματοποιηθούν πλήγματα με όπλα υψηλής ακρίβειας κατά τεχνολογικών υποδομών της SBU (υπηρεσία ασφαλείας) και του κύριου κέντρου της Μονάδας Ψυχολογικών Επιχειρήσεων στο Κίεβο. Καλούμε τους κατοίκους του Κιέβου που ζουν κοντά να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Άμυνας Ιγκόρ Κανασένκοφ.

????????Imágenes de la estación central de Kiev. Ancianos, niños, discapacitados, mascotas, intentan subir a un tren repleto. La gente teme que podría ser la última oportunidad para huir.#Rusia#Ucrania#UcraniaBajoAtaquepic.twitter.com/tpyCHZEX18 — Noticias Guerra ???????? (@UcraniaNoticias) March 1, 2022

Ρωσική φάλαγγα 64χλμ πλησιάζει απειλητικά το Κίεβο

Στο μεταξύ, εικόνες από δορυφόρους χθες Δευτέρα κατέγραψαν ότι ρωσική στρατιωτική οχηματοπομπή βόρεια του Κιέβου εκτείνεται σε μήκος 64 χιλιομέτρων, είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι αναφέρθηκε νωρίτερα –όταν γινόταν λόγος για 27 χλμ.–, σύμφωνα με την αμερικανική ιδιωτική εταιρεία Maxar Technologies.

Satellite images of the private #American company Maxar show many kilometers long columns of #Russian military equipment approaching #Kyiv from the northwest. It is located a few dozen kilometers from the city pic.twitter.com/4lL6mqDiYz — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2022

Ρωσικά ΜΜΕ: Την Τετάρτη ο δεύτερος γύρος συνομιλιών Ρωσίας - Ουκρανίας

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με ρωσικές πηγές που επικαλείται το πρακτορείο TASS, αύριο Τετάρτη, αναμένεται να ξεκινήσει ο δεύτερος γύρος διαπραγματεύσεων Ρωσίας - Ουκρανίας, με τον τόπο διεξαγωγής των συνομιλιών να παραμένει ακόμα άγνωστος.

