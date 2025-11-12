«Φυσικά και γνώριζε για τα κορίτσια» - Email του Έπστιν «καίνε» τον Τραμπ - Real.gr

Σε email που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από Δημοκρατικούς βουλευτές, φέρεται ότι ο Τζέφρι Επστάιν ισχυριζόταν το 2019 ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε γνώση των κοριτσιών.

Ο Επστάιν, ο οποίος πέθανε τη ίδια χρονιά στη φυλακή, ανέφερε στο μήνυμα ότι ο Τραμπ του ζήτησε να παραδώσει την κάρτα μέλους του στο Mar-a-Lago, παρότι δεν ήταν ποτέ μέλος του κλαμπ.

Στο ίδιο email, ο Επστάιν ισχυρίζεται επίσης: «Φυσικά και γνώριζε για τα κορίτσια, καθώς ο ίδιος ζήτησε από την Γκισλέιν να σταματήσει».

Η Γκισλέιν Μάξγουελ, πρώην σύντροφος και συνεργός του Επστάιν, εκτίει ποινή 20 ετών για στρατολόγηση ανήλικων κοριτσιών τα οποία κακοποιούνταν από τον χρηματιστή.

Οι Δημοκρατικοί επικαλούνται μηνύματα με τον συγγραφέα Μάικλ Γουλφ και τη Γκισλέιν Μάξγουελ.

Ο παιδεραστής χρηματιστής της Νέας Υόρκης βρέθηκε νεκρός στο κελί του το 2019, αυτοκντονία σύμφωνα με τις αρχές, πριν δικαστεί για σεξουαλικά εγκλήματα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αρνείται διαρκώς ότι γνώριζε για την εγκληματική δραστηριότητα του Έπστιν με τον οποίο ήταν κοντά για πολλά χρόνια πριν τσακωθούν τη δεκαετία του 2000, με τον Τραμπ να ισχυρίζεται ότι ο τσακωμός τους συνέβη χρόνια πριν αυτά τα εγκλήματα αποκαλυφθούν.

Σε ένα άλλο email του 2011, που δημοσιεύτηκε στο X από Δημοκρατικούς – μέλη της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Έπστιν δηλώνει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «πέρασε αρκετές ώρες» με ένα από τα θύματα του χρηματιστή στο σπίτι του εκλιπόντος παιδεραστή.

«Σε ιδιωτική αλληλογραφία με τη Γκισλέιν Μάξγουελ, ο Τζέφρι Έπστιν έγραψε το 2011 ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «περνούσε ώρες στο σπίτι μου» με ένα θύμα μαστροπείας», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι Δημοκρατικοί.

Αυτά τα emails, που ελήφθησαν μέσω των κληρονόμων του Έπστιν , «εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για τον Ντόναλντ Τραμπ και τι γνώριζε για τα φρικτά εγκλήματα του Έπστιν», υποστηρίζουν Δημοκρατικοί βουλευτές.

