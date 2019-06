G20: Eπίθεση Τουσκ σε Πούτιν για δηλώσεις περί απαρχαιωμένης δημοκρατίας στις δυτικές χώρες

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Λέγοντας σαρκαστικά ότι η αϋπνία λόγω της αλλαγής ζώνης ώρας του επέτρεψε να διαβάσει ολόκληρη τη συνέντευξη, ο Τουσκ εξαπέλυσε αντεπίθεση, σε ασυνήθιστα μη διπλωματικό τόνο, από την Ιαπωνία, όπου βρίσκεται για τη σύνοδο της G20.

«Μπορώ να πω ότι διαφωνώ απόλυτα με το επιχείρημα κατά το οποίο οι προοδευτικές ιδέες είναι απαρχαιωμένες. Ως Ευρωπαίοι, υπερασπιζόμαστε σθεναρά και χωρίς καμία αμφισημία την προοδευτική δημοκρατία», τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός της Πολωνίας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

I strongly disagree with President Putin that liberalism is obsolete. What I find really obsolete are authoritarianism, personality cults, the rule of oligarchs.

