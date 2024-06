G7: Συμφωνία για δάνειο ύψους 50 δισ. δολαρίων στην Ουκρανία

Αυτό το δάνειο ύψους 50 δισ.δολαρίων για το Κίεβο θα διασφαλιστεί από τα μελλοντικά επιτόκια των αδρανοποιημένων ρωσικών στοιχείων ενεργητικού, που ανέρχονται σε 300 δισ. ευρώ και αποδίδουν έσοδα τριών δισ. ευρώ τον χρόνο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι «διατεθειμένες να δανείσουν έως και 50 δισ. προκειμένου να διασφαλίσουν πως ο σκοπός των 50 δισ. θα επιτευχθεί, όμως υπάρχουν και άλλοι δανειστές, κάτι που σημαίνει πως το πραγματικό ποσό είναι πιο χαμηλό», πρόσθεσε.

«Πρόκειται για ένα αλληλέγγυο δάνειο», υπογράμμισε. «Θα μοιραστούμε τον κίνδυνο, επειδή μοιραζόμαστε τη δέσμευση ότι αυτό θα γίνει».

Το μερίδιο κάθε χώρας στο δάνειο αυτό δεν είναι ακόμη γνωστό. «Δεν θέλω να μιλήσω για τις άλλες αντιπροσωπείες, εναπόκειται σε εκείνες να πουν αν θα συμβάλουν», πρόσθεσε.

Αφού τάχθηκαν αρχικά υπέρ της απλής κατάσχεσης των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, που ενέχει νομικούς κινδύνους, οι Ηνωμένες Πολιτείες συντάχθηκαν στη συνέχεια με τη θέση των Ευρωπαίων να χρησιμοποιηθούν μόνο οι τόκοι που δημιουργούνται από αυτά τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία.

Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία βρίσκονται παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση: περίπου 185 δισ. ευρώ έχουν παγώσει από τη Euroclear, μια διεθνή οργάνωση φύλαξης περιουσιακών στοιχείων στο Βέλγιο. Αυτό δίνει έναν κυρίαρχο ρόλο στην Ευρώπη για τη χρήση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Τα υπόλοιπα βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιαπωνία, τη Βρετανία και την Ελβετία.

Ξεκάθαρη στήριξη ζητεί ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

O Oυκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκεται στην σύνοδο κορυφής της Ομάδας των Επτά (G7), η οποία άρχισε σήμερα το μεσημέρι στην περιοχή του Μπρίντιζι της Κάτω Ιταλίας.

«Σύνοδος G7. Ξεκάθαρη στήριξη στην Ουκρανία, στο διεθνές δίκαιο και σε μια δίκαιη ειρήνη», έγραψε σε μήνυμά του στην πλατφόρμα Χ ο Ουκρανός πρόεδρος, αναρτώντας φωτογραφίες από τη σύνοδο. «Κάθε μέρα ενισχύουμε τις θέσεις μας και την στήριξη της ζωής μας. Κάθε συνάντηση χρησιμεύει για να δοθούν στην Ουκρανία νέες ευκαιρίες νίκης. Είμαι ευγνώμων σε όλους τους εταίρους μας», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν φέρεται να αποφάσισε να μην παρακαθήσει στο δείπνο που θα παραθέσει ο Ιταλός πρόεδρος της Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στη σύνοδο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μπάιντεν επιθυμεί να ξεκουραστεί, λόγω του υπερβολικά φορτωμένου προγράμματός του το προηγούμενο διάστημα.

