Γαλλία: Αυστηρά μέτρα κατά του πρεσβευτή των ΗΠΑ που αγνόησε την κλήση του στο ΥΠΕΞ - Real.gr

Το Παρίσι αποφάσισε να ανακαλέσει την απευθείας πρόσβαση στην γαλλική κυβέρνηση του αμερικανού πρεσβευτή Τσαρλς Κούσνερ , ο οποίος αγνόησε την πρόκλησή του στο υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας μετά τα σχόλια για τον θάνατο του ακροδεξιού φοιτητή Κεντέν Ντεράνκ.

Ο Τσαρλς Κούσνερ εκλήθη στο υπουργείο Εξωτερικών εξαιτίας της αναδημοσίευσης από την αμερικανική πρεσβεία αντίδρασης της κυβέρνησης Τραμπ στον θάνατο του 23χρονου Κεντέν Ντεράνκ, που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από ακτιβιστές της ακροαριστεράς στην Λυών.

Στην πρώτη επίσημη αντίδραση, η κυβέρνηση Τραμπ κατήγγειλε την Παρασκευή την πολιτική βία της άκρας αριστεράς και ζήτησε την προσαγωγή των υπευθύνων στην δικαιοσύνη.

Η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Παρίσι, της οποίας ηγείται ο πατέρας του προεδρικού γαμπρού Τζάρεντ Κούσνερ, και η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσαν ότι παρακολουθούν την υπόθεση και προειδοποίησαν με αναρτήσεις στο Χ ότι «ο βίαιος ριζοσπαστικός αριστερισμός βρίσκεται σε άνοδο» και πρέπει να αντιμετωπισθεί ως απειλή για την δημόσια ασφάλεια.

Ο Τσαρλς Κούσνερ «δεν παρουσιάστηκε» μετά την κλήση του υπουργού Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό, ανακοίνωσε χθες το βράδυ το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών.

Σύμφωνα με διπλωματική πηγή, ο Κούσνερ εκπροσωπήθηκε από στέλεχος της αμερικανικής πρεσβείας και επικαλέσθηκε προσωπικές υποχρεώσεις για την απουσία του.

«Προκαλεί έκπληξη», δήλωσε για το γεγονός ο γάλλος υπουργός Εξωτερικών. «Οταν έχεις την τιμή να εκπροσωπείς την χώρα σου, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στην Γαλλία, ως πρεσβευτής, σέβεσαι τα πλέον στοιχειώδη έθιμα της διπλωματίας και ανταποκρίνεσαι στις προσκλήσεις στο υπουργείο Εξωτερικών», δήλωσε ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό στην France Info.

«Μπροστά σε τέτοια προφανή αγνόηση των στοιχειωδών υποχρεώσεων της αποστολής του ως πρεσβευτή που έχει την τιμή να εκπροσωπεί την χώρα του, ο υπουργός ζήτησε να μην έχει πλέον απευθείας πρόσβαση στα μέλη της γαλλικής κυβέρνησης», ανακοίνωσε το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η αμερικανική πρεσβεία στο Παρίσι δεν ανταποκρίθηκε στα αιτήματα του AFP για σχολιασμό.

Ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό διευκρίνισε ότι η απόφαση δεν αφορά τις σχέσεις ανάμεσα στην Γαλλία και τις ΗΠΑ που γιορτάζουν φέτος τα 250 χρόνια τους, αλλά «φυσικά θα επηρεάσει την ικανότητά του να εκπληρώσει την αποστολή στην χώρα μας».

Οταν ερωτήθηκε για την πιθανότητα ο Τσαρλς Κούσνερ να κηρυχθεί persona non grata, ο γάλλος υπουργός Εξωτερικών δεν έδωσε ευθεία απάντηση και τόνισε ότι «πρέπει να έχει μια εξήγηση μαζί του».

«Πιστεύω ότι όλοι οι Γάλλοι συμμερίζονται το ίδιο συναίσθημα. Δεν δεχόμαστε ότι οι ξένες χώρες μπορούν να έρχονται και να αναμειγνύονται στα εσωτερικά μας και στην συνέχεια να αυτοπροσκαλούνται στον εθνικό πολιτικό διάλογο, όποιες και να είναι οι συνθήκες».

«Αυτή είναι η εξήγηση που πρέπει να έχουμε», σημείωσε προσθέτοντας ότι το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών θέλει να συζητήσει επίσης τις αμερικανικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί κατά ευρωπαίων πολιτών, ανάμεσά του ο πρώην ευρωπαίος επίτροπος Τιερί Μπρετόν και ο δικαστής Νικολά Γκιγιού.

«Οχι μαθήματα από την διεθνή της αντίδρασης»

Ο υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό ανακοίνωσε το Σάββατο ότι κάλεσε τον Τσαρλς Κούσνερ έπειτα από τα σχόλιά του σχετικά με τον θάνατο του ακτιβιστή της άκρας δεξιάς Κεντέν Ντεράνκ και κατήγγειλε εξωτερική ανάμειξη στις υποθέσεις της Γαλλίας.

«Καλέσαμε τον πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών, αφού η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών έκανε σχόλιο για την τραγωδία αυτή (…) η οποία αφορά την (γαλλική) εθνική κοινότητα», δήλωσε ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό στα μέσα France Info/France Inter/Le Monde.

«Αρνούμαστε οποιαδήποτε εργαλειοποίηση αυτής της τραγωδίας (…) για πολιτικούς λόγους», πρόσθεσε ο γάλλος υπουργός Εξωτερικών.

«Η Γαλλία δεν δέχεται μαθήματα σχετικά με την βία, ιδίως από την διεθνή της αντίδρασης», προειδοποίησε.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι σχολίασε επίσης τον θάνατο του Κεντέν Ντεράνκ προκαλώντας την αυστηρή ανάκλησή της στην τάξη από τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν ο οποίος της ζήτησε «να σταματήσει να σχολιάζει αυτά που συμβαίνουν στις χώρες των άλλων».

Οψιμη διπλωματική καριέρα

Ως επιχειρηματίας του τομέα των ακινήτων, ο Τσαρλς Κούσνερ κατηγορήθηκε το 2004 για παράνομη χρηματοδότηση προεκλογικής εκστρατείας, φοροδιαφυγή και παρεμπόδιση μάρτυρα. Δήλωσε ένοχος για 18 κατηγορίες και καταδικάσθηκε σε φυλάκιση δύο ετών. Εξέτισε το μεγαλύτερο μέρος της ποινής του στην ομοσπονδιακή φυλακή του Μοντγκόμερι της Αλαμπάμα.

Ο προεδρικός συμπέθερος υπήρξε μέγας χρηματοδότης της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ, στον οποίο οφείλει και την όψιμη «διπλωματική καριέρα» του. Ανέλαβε τα καθήκοντα του πρεσβευτή της κυβέρνησης Τραμπ στην Γαλλία το περασμένο καλοκαίρι.

Είναι η δεύτερη φορά που καλείται στο υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας. Στα τέλη του Αυγούστου του εκφράσθηκε η δυσαρέσκεια του Παρισιού για ανάρμοστη διπλωματική συμπεριφορά όταν επέκρινε «την απουσία επαρκούς δράσης κατά του αντισημιτισμού» από τον Εμανουέλ Μακρόν.